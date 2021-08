Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrraddiebstahl

Sonneberg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 30.07.2021, 23:55 Uhr zum 31.07.2021, 12:00 Uhr ein E-Bike der Marke Fischer. Dieses stand angeschlossen im Innenhof in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg. Der/die Täter entkamen unerkannt. Auch der an der Hauswand angebrachte Bewegungsmelder wurde weggedreht. Das E-Bike ist mattschwarz und besitzt eine auffällig rote Satteltasche. Hinweise nimmt die Polizei Sonneberg entgegen.

