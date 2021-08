Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw rammt Transporter von Fahrbahn

Saalfeld (ots)

Am Samstag gegen 16:40 Uhr kam es auf der B85, Höhe Abzweig Wöhlsdorf zu einem Verkehrsunfall. Der Pkw Nissan, aus Richtung Rudolstadt kommend, fuhr aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Durch den Aufprall stieß der Pkw den Kleintransporter eine angrenzende Böschung hinunter. Der Transporter kam schließlich auf angrenzender Grünfläche zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrbahn der B85 in Richtung Rudolstadt musste zeitweise aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten somit abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

