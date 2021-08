Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw prallt gegen Baum

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 18:15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Gefell in der Nähe der Tankstelle ein Pkw gegen einen Baum geprallt sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen bestätigte sich die Meldung. Ein slowakischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi die Alte Hofer Straße von Dobareuth in Richtung Gefell. Am Ortseingang kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Weiterhin wurden zwei Verkehrsschilder beschädigt. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass der 25-jährige Mann unter Einfluss von Kokain stand. Weiterhin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,7 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Bei seinem 28-jährigen Beifahrer fanden die Beamten weiterhin geringe Mengen Cannabis und Kokain, welche natürlich beschlagnahmt wurden. Gegen beide Männer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

