Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug durchbricht Gartenzaun

Seubtendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Seubtendorf ein Pkw aus Richtung Göttengrün kommend in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, durch einen Gartenzaun fuhr und nun im Garten stehe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Unfallursache schnell gefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 24-jährigen, tschechischen Fahrzeugführer einen Wert von 1,05 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei ihm daraufhin durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell