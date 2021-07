Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwarzer Transporter flüchtet vom Unfallort. Zeugen gesucht!!

Saalfeld (ots)

Am 30.07.2021 um 15:10 Uhr ereignete sich in der Oberen Straße (im Bereich Einfahrt Töpfergasse) in Saalfeld ein Verkehrsunfall. Der schwarze T5, der einen schwarzen Opel touchierte, flüchtete Richtung Saalfelder Markt, als er den Zusammenstoß bemerkte. Falls Sie Zeuge des Unfalls sind oder anderweitig Angaben zur Sache machen können, melden Sie sich bitte in der Landespolizeiinspektion Saalfeld (Tel. 03671-56-0).

