Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brennendes Motorrad führt zu Straßensperrung

Kaulsdorf (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es zum Brand eines Motorrads am Donnerstagnachmittag in Kaulsdorf. Der 43-jährige Fahrer hatte während der Fahrt Unregelmäßigkeiten bemerkt und aufgrunddessen sein Motorrad an einem Zaun in der Hohenwartener Straße abgestellt. Kurz darauf brannte das Motorrad, sodass neben den eingesetzten Polizeibeamten auch die Feuerwehr zum Einsatz kam. Am angrenzenden Gebäude des abgestellten Zweirads entstand leichter Sachschaden, glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zur stundenlangen Straßensperrung in der Ortslage Kaulsdorf.

