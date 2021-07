Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Moped-Fahrer nach Verkehrsunfall

Liebschütz (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Liebschütz zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein BMW-Fahrer sowie der Fahrer einer Simson befuhren die Lobensteiner Straße in Richtung Liebengrün. Als eine 26-jährige Audi-Fahrerin die Vorfahrtsregelung nicht beachetet konnte der BMW-Fahrer noch rechtzeitig bremsen. Der dahinterfahrende, 16-jährige Moped-Fahrer konnte jedoch nicht mehr reagieren und kollidierte daraufhin mit dem Vorausfahrenden. Dadurch wurde der 16-Jährige leicht verletzt.

