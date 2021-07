Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Qualm in der Tankstelle

Bad Blankenburg (ots)

Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr wurde ein Brand im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Rudolstädter Straße in Bad Blankenburg mitgeteilt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und brachte den Kleinbrand unter Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass eine elektrische Insektenfalle möglicherweise ursächlich war. Aus unbekannten Gründen überhitzte das Gerät, wodurch die Oberfläche des Verkaufstresens anschmorte und starke Rauchentwicklung verursachte. Ein Vorbeifahrender bemerkt dies und verständigte die Feuerwehr. Das Objekt wurde im Anschluss aller Maßnahmen belüftet und ein Betreten war nach kurzer Zeit wieder möglich. Im Gebäude entstanden keine weiteren Schäden.

