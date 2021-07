Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dachs verursachte Unfall

Schwarza (ots)

Ein 45-jähriger befuhr am Donnerstag gegen 6:00 Uhr mit seinem VW von Schwarza nach Zeigerheim. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Schwarza querte ein Dachs von links nach rechts die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, so dass das Fahrzeug das Tier erwischte. Der Dachs verendete auf der Straße. Am PKW entstand Sachschaden.

