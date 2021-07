Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nackt durch die Stadt

Sonneberg (ots)

Nur mit einem Helm bekleidet schlenderte eine 56-Jährige gestern Vormittag durch Hönbach und zog so die Blicke der Passanten auf sich. Es folgte ein Anruf bei der Polizei. Die Beamten entdeckten die Frau kurze Zeit später in der Nähe der Bundesstraße 19. Der Beweggrund ihrer Freizügigkeit war eindeutig: Sie gab an, die Natur genießen zu wollen. Die Polizisten machten ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung, indem sie die Dame aufforderten, sich bedeckt nach Hause zu begeben

