Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Einfamilienhaus

Triptis (ots)

Zwischen Samstag, dem 24.07.2021, 12:00 Uhr bis Dienstag, dem 27.07.2021, 12:00 Uhr betraten Unbekannte unberechtigt das Grundstück eines Wohnhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Triptis. Die Täter beschädigten die Hauseingangstür und gelangten in die Räumlichkeiten. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen, muss noch geprüft werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

