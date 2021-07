Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind angefahren

Saalfeld (ots)

Eine 58-jährige Fahrzeug-Führerin war am Dienstag gegen 11:00 Uhr mit ihrem Skoda auf der Straße "Saumarkt" in Richtung Gerbergasse in Saalfeld unterwegs. Sie übersah ein 8-Jähriges Kind, welches zu Fuß den Fußgängerüberweg in der Gerbergasse überquerte und erwischte dieses mit dem PKW. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung ins Krankenhaus

