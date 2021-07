Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinten aufgefahren

Heubisch (ots)

Montagabend übersah ein 31-jähriger Sprinter-Fahrer einen Nissan, dessen 51-jährige Fahrerin am Straßenrand der Heubischer Ortsstraße in Heubisch anhielt, um rückwärts auf ein Grundstück einzufahren und fuhr ungebremst hinten auf. Die Nissan-Fahrerin verletzte sich dabei leicht. An beiden PKW entstand Totalschaden.

