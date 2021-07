Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Straße abgekommen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr am Montag gegen 9:00 Uhr mit seinem BMW die Straße "Schöne Aussicht" in Neuhaus am Rennweg in Richtung Krankenhaus. Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und stieß gegen einen Citroen. Der Verursacher kam zur Untersuchung ins Krankenhaus, konnte jedoch am selben Tag wieder entlassen werden.

