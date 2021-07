Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer

Helmsgrün (ots)

Am Montag gegen 12:00 Uhr fuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad, gemeinsam mit weiteren Radfahrern, zwischen Röttersdorf und Helmsgrün. Der Junge geriert plötzlich auf dem abschüssigen Schotterweg bei Helmsgrün ins Schlingern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in einen Weidezaun. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber nach Jena geflogen werden musste. Laut Aussage des Notarztes bestehen keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

