Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma

Oppurg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in das Gebäude einer Firma in der Straße "Auf dem Unteren Kreuzstück" in Oppurg und durchwühlte dort mehrere Schränke. Der Täter ließ eine Geldkassette mit Bargeld, EC-Karten, Tankkarten sowie zwei Fahrzeug-Schlüssel von Firmentransportern der Marke Mercedes Sprinter mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbrecher oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell