Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Ranis (ots)

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi die Kreisstraße zwischen Schmorda und Ranis. In einer Rechtskurve verlor der Fahre die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Holzmast. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Telefonmast zu kümmern. Polizisten stellten den Unfallverursacher kurze Zeit später und ließen ihn pusten. Der Alkomat zeigte ein Ergebnis von 1,79 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Mann erhielt eine Anzeige.

