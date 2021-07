Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus PKW

Sonneberg (ots)

Ein Unbekannter schlug zwischen Samstag und Sonntag die Scheibe der Beifahrertür eines PKW ein, der in der "Unteren Marktstraße" in Sonneberg geparkt war. Der Täter griff durch das geöffnete Fenster und entwendete eine Damenhandtasche, die an der Kopfstütze des Beifahrersitzes hing. In der Tasche befanden sich diverse Kosmetikartikel. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

