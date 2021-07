Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Saalfeld (ots)

Am 25.06.2021 gegen 03:15 Uhr zerstörten Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Firma für Elektromaschinen- und Anlagenbau in der Pestalozzistraße in Saalfeld. Dazu benutzten sie einen Feuerlöscher, dessen Herkunft bisher unklar ist und der möglicherweise vorher entwendet wurde. Dem Anschein nach entfernten die Täter zwei Aufkleber auf der Vor- bzw. Rückseite des Feuerlöschers, um die Identifizierung des Löschers nach Tatbegehung zu erschweren (siehe Fotos). Die Täter drangen danach durch das beschädigte Fenster ins Geschäft ein und ließen eine Motorsäge aus dem Regal mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern, zur Tat oder zum rechtmäßigen Eigentümer des Feuerlöschers nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell