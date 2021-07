Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonnensegel entwendet

Gorndorf (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch und Donnerstagnachmittag ein neuwertiges Sonnensegel mit einer Größe von 3 x 7 Metern im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro vom Jugendzentrum in der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld-Gorndorf. Das Segel war mittels Stahlseilen und Verschraubungen befestigt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

