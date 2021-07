Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Donnerstagvormittag die linke Seite eines Toyota, der auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes in der Straße "Im Rudolspark" in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher machte sich danach einfach aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

