Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenhäuser aufgebrochen

Unterlemnitz (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 19.07.2021 und dem 21.07.2021 zwei Gartenhütten am Ortsausgang von Unterlemnitz in Richtung Oberlemnitz auf. Dabei entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts aus den Hütten. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

