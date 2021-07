Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrräder geklaut

Saalfeld (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam durch eine Nebentür in ein Gebäude der Stadtverwaltung in der Johannisgasse in Saalfeld ein und ließen nach ersten Erkenntnissen aus dem Lagerraum vier Fahrräder mitgehen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Festgestellt hat den Diebstahl eine Mitarbeiterin am Mittwoch gegen 13:00 Uhr. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Räder nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

