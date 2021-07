Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Teile von Fahrrädern entwendet

Saalfeld (ots)

In der Nacht zum Mittwoch entwendeten Unbekannte zwei mittels Schlössern gesicherte Fahrräder aus dem Holzverschlag vom Hinterhof eines nicht umfriedeten Anwesens in der Kelzstraße in Saalfeld. Während das Hinterrad eines der Fahrräder noch angeschlossen war, lehnte das Hinterrad des anderen an der Hauswand in der Einfahrt zum Hof. Weitere Fahrradteile lagen etwa 50 Meter entfernt bei einem Gebüsch in der Bohnstraße. Letztendlich fehlten die Telegabel des einem sowie Sattel nebst Stange und Schloss des anderen Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell