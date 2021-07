Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwer verletzt nach Unfall mit Motorrad

Scheibe-Alsbach (ots)

Am Dienstag gegen 17:20 Uhr war ein Motorrad-Fahrer auf der Landstraße zwischen Scheibe-Alsbach und Goldisthal unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er rutschte etwa 30 Meter über den Asphalt und kam dann zum Liegen. Der 49-Jährige verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Suhl geflogen werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Straße wurde während der Bergung voll gesperrt.

