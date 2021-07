Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch auf Baustelle

Sonneberg (ots)

Unbekannte verschafften sich vermutlich in der Nacht zum Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bernhardstraße in Sonneberg. Das Gebäude befindet sich derzeit in der Renovierung und ist von einem Bauzaun umgegeben. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen Kaffeevollautomat sowie einen Akkuschrauber im dazugehörigen Koffer. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

