Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Knau (ots)

Ein 39-Jähriger befuhr Dienstagnachmittag mit seinem PKW die Straße "An der Bahn" in Knau. An der Kreuzung zur Hauptstraße übersah der Fahrer einen Opel und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand.

