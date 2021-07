Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl zweier E-Bikes

Beulwitz (ots)

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Montag in den Geräteschuppen auf einen umfriedeten Grundstück in der Straße "Am Sportplatz" in Beulwitz ein und entwendeten daraus zwei E-Bikes. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

