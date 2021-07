Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerverletzte Moped-Fahrerin

Sonneberg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah Montagnachmittag eine 17-Jährige bei der Fahrt mit ihrem Leichtkraftrad einen Skoda, dessen Fahrer verkehrsbedingt an der roten Ampel in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg hielt. Sie fuhr hinten auf, stürzte und verletzte sich schwer. Mit dem Rettungshubschrauber kam das Mädchen ins Klinikum nach Suhl. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell