Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert gefahren

Oettersdorf (ots)

Montagabend kontrollierten Polizisten einen 37-jährigen Fahrzeug-Führer im Pörmitzer Weg in Oettersdorf. Der Fahrer pustete 1,8 Promille in den Alkomaten, was eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge hatte.

