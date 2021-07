Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall mit schwerverletzter Fahrerin

Schwarzatal/Meuselbach (ots)

Ein Wildunfall ging am Dienstag nicht so glimpflich aus, wie in den meisten Fällen. Eine Fahrzeug-Führerin war kurz nach 6:00 Uhr mit ihrem Ford-Kleinbus auf der Landstraße zwischen Katzhütte und Meuselbach unterwegs. Auf Höhe des Sägewerkes konnte die Fahrerin den Zusammenstoß mit einem Hirsch nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Frau nach ersten Erkenntnissen schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Tier verendete vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr musste die Straße kurzzeitig sperren. Am Fahrzeug entstand offensichtlich Totalschaden.

