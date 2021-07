Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann stürzte und Fahrzeug rollte los

Gorndorf (ots)

Am Dienstag gegen 4:00 Uhr befuhr der 75-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Lendenstreichstraße im Saalfelder Ortsteil Gorndorf. Er hielt mit dem Fahrzeug auf Höhe eines Wohnhauses an. Beim Aussteigen wurde dem Fahrer, seinen Angaben zu Folge, schwindelig und er stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer. Da er zu diesem Zeitpunkt sein Fahrzeug jedoch noch nicht gegen Wegrollen gesichert hatte, setzte sich der Kleintransporter führerlos in Bewegung und stieß gegen den Balkonbetonpfeiler eines Wohnblockes. Am Kleintransporter entstand Sachschaden. Am Mehrfamilienhaus wurden keine sichtbaren Schäden festgestellt.

