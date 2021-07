Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachschaden am Kulturhaus angerichtet

Unterwellenborn (ots)

Zum wiederholten Mal brachen Unbekannte in das Kulturhaus in Röblitz (Unterwellenborn) ein. Die Täter beschädigten zahlreiche Fensterscheiben sowie eine Tür. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Tatzeit konnte von Sonntag, 11.07.2021, 14:00 Uhr bis Sonntag, 18.07.2021, 12:45 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

