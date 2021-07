Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Fahrrades

Saalfeld (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 8:00 Uhr ein E-Bike aus dem Fahrradkeller eines Hotels am Markt in Saalfeld. Das Rad war nicht gesichert, jedoch schloss der Eigentümer den Akku ab und entfernte den dazugehörigen Computer. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

