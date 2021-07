Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fund einer Handgranate löst Polizeieinsatz aus

Gefell (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr erreichte die Polizei die Nachricht, dass in Gefell Richtung Gebersreuth Höhe der Felsenkeller eine Handgrante aufgefunden wurde. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte die Handgranate als Deko-Stiehlhandgranate M24 einklassifiziert werden. Durch die Hinzuziehung des Bürgermeisters der Stadt Gefell gelang auch die Ermittlung des Eigentümers. Dieser hatte das Dekostück beim Befahren des Verbindungsweges aus bislang ungeklärter Ursache verloren. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an.

