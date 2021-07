Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Lemnitz (ots)

Am Sonntag, gegen 22:35 Uhr, wurde in Lemnitz ein Moped einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35 jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen und ein Drogenvortest verlief zudem positiv. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Je nach Ausgang des Blutgutachtens entscheidet sich weiterhin die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel, was mit 500,- EUR Geldbuße, 2 Punkten in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot bestraft wird.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell