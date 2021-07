Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten in Triptis

Triptis (ots)

Am Samstag, gegen 19:55 Uhr, kam es an der Ausfahrt des Shell-Hofs Triptis zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 21-Jähriger bog mit seinem Pkw Audi vom Shell-Hof nach links auf die Neustädter Straße ab und übersah nach ersten Erkenntnissen einen vorfahrtberechtigten, von rechts kommenden, 20 jährigen Fahrzeugführer. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Im Fahrzeug des Abbiegenden wurden drei Personen leicht verletzt, wovon Zwei zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 45.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Eine Umleitung über den Shell-Hof war jedoch möglich. Um 21:30 Uhr konnte die Neustädter Sttraße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

