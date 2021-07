Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: gefährliche Körperverletzung

Rudolstadt (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten zwei lybische Staatsbürger auf dem Markt in Rudolstadt am Samstag kurz nach 1 Uhr in Streit. Gäste einer Kneipe suchten das Gespräch mit den Personen, woraus sich ein handfester Meinungsaustausch mit schlagenden Argumenten entwickelte. So schlug der 27-jährige Lybier mit einem Fahrradschloss einem 23-jährigen ins Gesicht. Weiterhinn ist bekannt, dass der 25-jährige Lybier Pfefferspray einsetzte und dadurch eine gleichaltrige ins Gesicht traf.

