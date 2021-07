Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots)

Kurz nach 3 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag in der Saalfelder Florian-Geyer-Straße ein 51-jähriger festgestellt, der einen Pkw Audi unter Alkoholeinfluss führte. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,17 Promille, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst wurde. Bereits etwa 30 Minuten später flog die nächste Alkoholfahrt auf. Ebenfalls in der Florian-Geyer-Straße war ein 55-jähriger mit seinem Toyota unterwegs, dessen Test 0,64 Promille ergab.

