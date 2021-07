Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugbrand

Saalfeld-Beulwitz (ots)

Kurz vor 18 Uhr geriet am Samstagabend ein Renault in Beulwitz aufgrund technischem Defekt in Brand. Es entstand wirschaftlicher Totalschaden an dem Pkw. Ein daneben stehender Transporter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 8.000 Euro geschätzt.

