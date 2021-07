Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ungesicherter Pkw verursacht Unfall

Neuhaus am Rennweg (ots)

In Neuhaus am Rennweg, in der Eisfelder Straße, stellte ein 17-jähriger Fahranfänger, der am begleitenden Fahren teilnahm, am Freitag, dem 16.07.2021, sein Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Da er beim Verlassen des Pkw, diesen nicht ordnungsgemäß sicherte, rollte das Fahrzeug rückwärts auf zwei andere geparkte Fahrzeuge auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

