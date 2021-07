Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter fährt an Laterne und flüchtet

Sonneberg (ots)

Am 17.07.2021 wurde der Polizei gegen 15:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Sonneberg Kreuzung Bahnhofstraße / Köppelsdorfer Straße gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrer stieß mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache gegen einen Laternenmast und verließ die Unfallstelle dann im Anschluss. An der Laterne entstand Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Polizei hat dahingehend die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Haben Sie den Unfall beobachtet oder sogar Hinweise zur Täterschaft, so werden Sie gebeten, sich an die Polizei in Sonneberg zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell