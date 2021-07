Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kellereinbruch in Sonneberg

Sonneberg (ots)

In der Zeit vom 15.07.2021, 18:00 Uhr, bis zum 16.07.2021, 14:30 Uhr, drang ein unbekannter Täter auf ungeklärte Art und Weise in ein Mehrfamilienwohnhaus in der Schießhausstraße in Sonneberg ein. Der Täter begab sich in die Kellerräumlichkeiten des Hauses und öffnete gewaltsam einen Kellerverschlag. Aus diesem entwendete er dann eine Kettensäge im Wert von ca. 400 Euro. Die Polizei in Sonneberg hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Haben Sie Hinweise zur Tat oder Täterschaft, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Sonneberg in Verbindung zu setzen.

