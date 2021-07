Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufgebrochener Spind im Schwimmbad

Sonneberg (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am 16.07.2021, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr, in einem Schwimmbad in Sonneberg ein Spind aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete aus der Geldbörse des 68-jährigen Geschädigten Bargeld in Höhe von 95 Euro. Die Polizei in Sonneberg hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Haben Sie Hinweise zur Tat oder Täterschaft, werden Sie gebeten, sich an die Polizei in Sonneberg zu wenden.

