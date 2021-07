Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug brannte lichterloh

Sonneberg (ots)

Am 17.07.2021, wurde die Polizei gegen 04:30 Uhr über einen Fahrzeugbrand in Sonneberg im Lutherhausweg informiert. Ein Anwohner bemerkte das dauerhafte Hupen eines Fahrzeugs und stellte so den Brand fest. Die vor Ort gekommene Feuerwehr konnte das vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern, konnte aber vermeiden, dass das Feuer um sich griff. Die Polizei in Sonneberg und die Kriminalpolizei aus Saalfeld haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Es ist ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstanden. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Haben Sie Hinweise zur Tat oder Täterschaft, so werden Sie gebeten, sich an die Polizei in Sonneberg oder die Kriminalpolizei in Saalfeld zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell