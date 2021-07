Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Fahrrad und PKW

Rudolstadt (ots)

Ein 12-Jähriger befuhr am Freitag gegen 07:30 Uhr mit dem Fahrrad den Stadtweg (Radweg) in Rudolstadt. Als er die Keilhauer Straße überqueren wollte, missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Dacia und stieß mit diesem zusammen. Der Rad-Fahrer wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

