Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind bei Unfall verletzt

Saalfeld (ots)

Eine 34-Jährige befuhr am Freitag gegen 7:40 Uhr mit dem PKW die Wielandstraße in Richtung Pfortenstraße in Saalfeld und beabsichtigte dort nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie einen 8-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrrad-Fahrer, der mit dem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Pfortenstraße unterwegs war und die Wielandstraße überqueren wollte. Der Junge stieß daraufhin mit dem Fahrrad gegen den vorderen Bereich der Beifahrertür des PKW und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden am PKW.

