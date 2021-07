Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert ohne Führerschein mit Moped unterwegs

Oberpöllnitz (ots)

Donnerstagnachmittag stellten Polizisten der PI Saale-Orla im Rahmen der Streifentätigkeit einen Simson-Fahrer im Döblitzer Weg in Triptiser Ortsteil Oberpöllnitz fest. Am Moped waren keine Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltesignale der Beamten und flüchtete. In der Oberpöllnitzer Straße konnte er kurze Zeit später gestoppt werden. Da den Polizisten eine Alkoholfahne entgegenwehte, führten sie mit dem 59-jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,24 Promille ergab. Des Weiteren war der Moped-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck durchgeführt.

