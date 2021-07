Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Wohnhaus

Ottmannsdorf (ots)

Am Donnerstag zwischen 22:15 Uhr und 23:45 Uhr betraten Unbekannte durch eine angelehnte Hauseingangstür ein Wohnhaus in der Ortsstraße von Ottmannsdorf. Die Täter öffneten mehrere Schubkästen und ließen Bargeld sowie eine Sporttasche mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

