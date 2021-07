Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartengeräte entwendet

Bad Blankenburg (ots)

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen drangen Unbekannte auf bisher unbekannte Weise in die Garage einer Baumschule in der Straße "Zum Rondell" in Bad Blankenburg ein und entwendeten diverse Gartengeräte im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

